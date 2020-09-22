Москва, , 17:31 — REGNUM В Москве жителей города приглашают принять участие в испытаниях вакцины от коронавируса, сообщает 22 сентября оперативный штаб столицы.

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Правительство Москвы и НИЦ им. Гамалеи приглашают 40 тыс. человек стать участниками исследований. Отмечается, что вакцинация проходит бесплатно, а за состоянием здоровья участников полгода будут наблюдать врачи.

«Доброволец может выбрать удобный способ коммуникации — мобильное приложение, телемедицинские технологии или по телефону», — пояснили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса.