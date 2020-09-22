Самара, , 18:14 — REGNUM Самарская область вошла в топ-10 самых активных регионов, которые представили новые идеи для устойчивого развития России. Сбор идей и решений проходил в рамках подготовки к форуму «Сильные идеи для нового времени» на крауд-платформе idea.asi.ru, который проводят автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с Фондом «Росконгресс».

Интересную идею можно было подать в рамках семи основных тематик. Всего от Самарской области на форум было подано 863 идеи и решения. Так, больше всего идей было подано по тематике «Новая социальная стратегия» — 272 идеи. На втором месте направление «Новое городское развитие» — 153 идеи. По тематике «Новые компетенции» — от Самарской области было внесено 104 идеи, а по направлению «Современная экономика» — 96 идей, по направлению «Новая технологическая стратегия» — 47 идеи. 129 идей было подано по направлению «Новая молодёжная повестка (новые формы развития и поддержки молодёжи)» и 62 идеи — по тематике «Новые идеи для бизнеса».

Больше всего лайков набрала идея из Самарской области о том, что в современной экономике возрастает роль «человекоцентричности» и креативного подхода для поиска сложных решений и создания инноваций. При этом прекрасной возможностью погрузить обучающихся в «человекоцентричный» подход к развитию продуктов и сервисов с самого раннего возраста является практико-ориентированная лаборатория по дизайн-мышлению DesignThinking LAB в «Точках кипения».

Всего же за два месяца на площадке форума поделились своим опытом более 189 тысяч пользователей, было подано свыше 15 тысяч идей.

С 1 октября по 9 октября по всей стране пойдет региональный этап форума. На нем будут определены одна тысяча идей и сто лучших идей из всех, которые поступили на крауд-платформу. Авторы ста самых сильных идей расскажут о них в Сочи на территории парка науки и искусства «Сириус».

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