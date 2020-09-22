Хельсинки, , 17:23 — REGNUM Финляндия планирует закрыть передвижение туристов через границы с Эстонией, Швецией и Норвегией из-за роста числа новых заражений коронавирусом в этих странах.

Об этом 22 сентября заявило МВД Финляндии.

Порядок пограничного контроля будет изменен с 28 сентября.

В Финляндии пояснили, что рекомендация двухнедельного карантина для приехавших в Финляндию будет введена для жителей стран, где выявлено более 25 заразившихся на 100 тыс. жителей.

Требование изоляции не будет распространяться на рабочие поездки.

Как сообщало ИА REGNUM, к 22 сентября в мире зарегистрировано более 31,5 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии считаются 970 тыс. человек.

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