Черкесск, , 17:20 — REGNUM В Карачаево-Черкесии уровень заболеваемости COVID-19 вдвое выше среднероссийского. Так, в настоящее время этот показатель в республике составил 1378 человек на 100 тысяч населения. В среднем по Российской Федерации он составляет 756 человек на 100 тысяч населения. Об этом сообщили 22 сентября в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

При этом в Карачаево-Черкесии выше охват тестированием. Он составляет выше 32 тыс. исследований на 100 тысяч населения, в то время как среднероссийский показатель равен 29 369 исследований на 100 тыс. населения.

По данным федерального оперативного штаба на 22 сентября, в республике за все время пандемии коронавируса выявлено 7319 носителей коронавируса. Выздоровели за все время 4640 пациентов. За прошедшие сутки прирост новых больных составил 66 человек, выздоровели за эти же сутки 14 человек. Число смертельных случаев составляет 28.