Москва, , 17:17 — REGNUM Система образовательных проектов ФосАгро стала победителем премии HR-бренд 2019, заняв первое место в номинации «Регион».

"Победа в столь престижном конкурсе означает высокую оценку всей системы профориентации и подготовки кадров, которая выстроена ФосАгро, — комментирует директор по персоналу и социальной политике ПАО «ФосАгро» Дмитрий Бородич. — Система показывает свою эффективность и делает перспективное планирование важным преимуществом кадровой политики компании».

В этом году на участие в премии было подано рекордное количество заявок — 147. На первом этапе из них было определено 54 финалиста — претендента на награды в основных номинациях. Из них жюри отобрало 23 лучших проекта-победителя (включая лауреатов специальных номинаций). При оценке учитывалось три критерия: актуальность замысла, современность методов реализации и эффективность.

Основных номинаций было шесть: «Мир», «Федерация», «Столица», «Северная столица», «Регион» и «Малый бизнес», в каждой из них — по три призовых места: золото, серебро и бронза. В номинации «Регион» были представлены проекты, реализованные в одном или нескольких регионах России, исключая Москву и Санкт-Петербург.

«Как всегда, мы увидели в числе конкурсных проектов множество нестандартных и по-настоящему креативных решений, — отметили организаторы премии. — И, как все последние годы, заметны тренды на цифровизацию и рост технологичности в HR (описание некоторых HR-решений напоминает фантастические фильмы про будущее, но это реальность) и всё большее освоение HR-функцией бизнес-метрик, умение ими полноценно оперировать и улучшать результаты бизнеса в целом».

Премия проводится крупнейшей российской компанией интернет-рекрутмента HeadHunter с 2006 года. Этот конкурс считается одним из наиболее престижных в стране в области управления персоналом.

«Благодаря премии лучшие HR-проекты получают признание и известность в профессиональном кругу как примеры лучших практик, эксперты — возможность обмена опытом, а вся HR-сфера получает развитие и уважение как функция, напрямую влияющая на эффективность бизнеса», — говорится в сообщении организаторов.

Корпоративный проект по созданию образовательной парадигмы «Школа — вуз — предприятие», победивший в конкурсе, стартовал в ФосАгро в 2013 году, когда в школах городов присутствия компании были созданы «ФосАгро-классы». Ученики стали заниматься по комплексной профориентационной программе: углубленно изучать предметы, необходимые для поступления в технические вузы: математику, информатику, физику и химию. Преподают в «ФосАгро-классах» педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации, для проведения некоторых уроков и лекций в школы приглашаются педагоги профильных вузов. Для учащихся проводятся специализированные фестивали и семинары, экскурсии на предприятия и в университеты.

В 2018 году проект «ФосАгро-классы», признанный успешным, был масштабирован в «ФосАгро-школы». Компания расширила материальную помощь школам, участвующим в проекте, расширились цели и задачи. В его периметр были включены не только выпускные, но все классы подшефных школ, профориентационная работа начинается теперь с младших классов школы.

Выпускники специализированных классов «ФосАгро-школ» продолжают обучение в ведущих технических вузах страны, в числе которых Санкт-Петербургский горный университет, Казанский энергетический университет, Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Ивановский химико-технологический университет.

В числе образовательных партнеров компании также ряд профессиональных колледжей — Череповецкий химико-технологический и Кировский филиал Мурманского арктического государственного университета. Обучение в профессиональных колледжах строится на основе дуальной образовательной модели, когда студенты нарабатывают практические навыки и постигают тонкости профессионального мастерства в условиях действующего производства.

Выпускники вузов и колледжей в процессе обучения проходят на предприятиях ФосАгро трудовую практику, а по окончании обучения, могут начать свою профессиональную карьеру в компании. В этом году ФосАгро приняла уже вторую волну получивших высшее образование (в том числе по целевым направлениям) выпускников специализированных классов. Ожидается, что уже в 2020 г. их количество превысит 30 человек и с каждым годом будет увеличиваться.

С 2013 года общий объем инвестиций в систему образовательных проектов ФосАгро составил 1,2 млрд рублей.

Основная цель выстраивания парадигмы «школа — вуз — предприятие» — обеспечение притока в компанию образованной и мотивированной молодежи, удовлетворение потребностей в квалифицированных инженерах и специалистах, поддержание престижа высшего технического образование и российской инженерной школы.

Созданная ФосАгро образовательная модель получила высокую оценку президента России Владимира Путина, который в феврале 2020 года при посещении Череповецкого химико-технологического колледжа назвал ее «новой, интересной и перспективной, гибкой системой».

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