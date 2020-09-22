Москва, , 17:17 — REGNUM В Москве и Московской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Это следует из данных прогностической карты предупреждений для Центрального федерального округа, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

Согласно карте, с 2:00 до 7:00 в двух регионах ожидается сильный туман.

Как сообщало ИА REGNUM, переменчивая погода в Петербурге 22 сентября постепенно улучшается. Этому способствует гребень антициклона, который усиливается с юго-запада.

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