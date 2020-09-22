Челябинск, , 17:17 — REGNUM В Челябинске вынесен приговор бывшему ректору университета физической культуры и его дочери. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Дело рассматривал Центральный райсуд. Экс-ректор обвинялся в получении взяток на сумму более 4,1 млн рублей. Также ему вменяли превышение полномочий. А его дочь была признана виновной в посредничестве во взяточничестве.

По данным суда, преступления были совершены в 2015—2016 годах. Взятки были получены от 12 представителей фирм в обмен на помощь при заключении, оплате и исполнении госконтрактов и договоров с вузом. А дочь ректора контролировала получение денег. Кроме того, следователи выяснили, что на тот момент ректор сдавал в аренду бизнесменам помещения столовых и легкоатлетического манежа, тем самым причинив «УралГУФКу» ущерб в сумме более 5,6 млн рублей.

В итоге обвиняемый осуждён на шесть лет колонии и заплатит штраф в размере три миллиона рублей. Его дочь отправлена в колонию на четыре года и заплатит два миллиона рублей.