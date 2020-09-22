Стокгольм, , 17:19 — REGNUM Тенденция к снижению числа заражений коронавирусной инфекции среди жителей Стокгольма сломана. Об этом со ссылкой на заявление главы столичного Департамента здравоохранения Бьорна Эрикссона 22 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

«Мы видим тревожные признаки того, что распространение инфекции увеличивается. Пока это еще низкий уровень, но темпы растут», — заявил Эрикссон.

По информации, предоставленной Департаментом здравоохранения Стокгольма, на данный момент в столице с диагнозом COVID-19 в больничных палатах на лечении находятся 27 человек. Два пациента в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимации.

В беседе с журналистами Эрикссон также обратился к жителям Стокгольма напрямую с просьбой не относиться халатно к продолжающейся пандемии и побуждать себя лично и свое окружение следовать рекомендациям врачей и властей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Стокгольме отменили вручение Нобелевских премий