Санкт-Петербург, , 18:02 — REGNUM Для коммунальных служб Санкт-Петербурга началась жаркая пора — подготовка к зиме вступила в завершающую стадию. Представители инженерно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства города отчитались перед городским правительством и губернатором Александром Бегловым о готовности к отопительному сезону 2020−2021 годов. В зависимости от направления Петербург готов на 92−100%, при этом чиновники понимают, что предстоящая зима будет не такой простой, как в бесснежном и безморозном сезоне 2019/2020 годов.

Снегоуборочная техника на Невском проспекте в январе 2019 года Дарья Драй © ИА REGNUM

Отопительный сезон

Как напомнил председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Андрей Бондарчук, с 17 сентября в городе на Неве началось периодическое протапливание. На сегодняшний день удалось полностью подключить к теплоснабжению детские дошкольные учреждения, лечебные — на 96%, школы — на 97,7%, при этом процент подключенных ежесуточно растет.

Однако говорить о полном переходе в новый отопительный сезон пока рано. До конца сентября температура воздуха будет в комфортной плюсовой температуре, а в грядущие выходные и вовсе в пределах 20 градусов.

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«Переход на регулярное отопление будет приниматься, исходя из температуры воздуха, но не в ближайшие дни: в выходные ожидается от 20 градусов и выше», — пояснил Бондарчук.

Он отметил, что к зиме в Петербурге готово более 8,7 тыс. км теплосетей, 15 крупных ТЭЦ, 689 котельных — и это только те, кто снабжает жилой фонд и социально значимые объекты, которых в городе более тысячи. Вообще инженерных коммуникаций по территории Санкт-Петербурга проложено более 60 тыс. км.

«Показатель готовности инженерно-энергетического комплекса и электроснабжения в целом — 99%, объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения — полностью. Газораспределительный комплекс (готов) на 99%, снегоплавильные (11 пунктов) и снегоприемные (семь стационарных) пункты — на 95%», — уточнил Бондарчук.

Он также добавил, что в межотопительный период были проведены в полном объеме планово-профилактические ремонты на тепловых источниках и гидравлические испытания.

«Было проведено более 10 км внутритрубной диагностики, по итогам которой были выявлены наиболее уязвимые места. Также была проведена экспертиза промышленной безопасности почти на 650 км тепловых сетей. По итогам всех проводимых испытаний было выявлено более 3,5 тыс. дефектов, которые удалось устранить», — резюмировал глава комитета по энергетике.

Все объекты будут готовы до 16 октября. Также в следующем месяце в Санкт-Петербурге пройдут общегородские учения по готовности к зиме. При этом до 1 ноября должны быть готовы все теплоснабжающие и теплосетевые организации. До 15 ноября должны быть оформлены паспорта готовности к отопительному сезону субъектов электроэнергетики и администраций районов города.

Жилищный фонд

В свою очередь председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Виктор Борщев заявил, что к предстоящему отопительному периоду подготовлено 23 661 жилое здание, из которых 23 303 многоквартирных дома и 358 зданий специализированного жилищного фонда.

Жилищный сектор также не отставал от коллег в подготовке к зиме. Так, управляющими компаниями и администрациями районов города были проведены ремонты: кровель — более 84 тыс. кв. м., трубопроводов — более 350 тыс. погонных метров; замена отопительных приборов была проведена на более чем 8 тыс. единиц. Помимо этого, были проведены работы по «охлаждению» чердаков, благодаря чему зимой на крышах домов не должны образовываться наледь и сосульки.

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«В планах на 2020 год были предусмотрены такие работы в 1300 многоквартирных домах, в настоящее время работы уже завершены на 998 МКД. Администрациям районов поставлена задача завершить данные работы не позднее 1 ноября», — доложил Борщев.

Также приводятся в порядок подвальные помещения 3300 домов. На сегодняшний день подготовительные мероприятия уже завершены в 3267 подвальных помещениях, что составляет 99% от их общего числа.

«В 2021 году работы будут продолжены более чем в 3,5 тыс. домов», — уточнил Борщев.

В рамках подготовки к отопительному сезону на 2020 год были запланированы капитальные ремонтные работы на сумму более 5,8 млрд рублей.

«Нами был запланирован ремонт системы водоснабжения в 195 домах, на данный момент все работы проведены, дома готовы к приему тепла. В связи с ограничениями, введенными из-за коронавируса, и недопуском в некоторые квартиры, там, где были больные коронавирусом, в 16 домах работы сейчас завершаются, находятся в высокой степени готовности, осталось только поменять батареи в квартирах. Работы будут завершены до 30 сентября», — подытожил чиновник.

На базе управляющих организаций сформирована 341 аварийная бригада, а на ежедневном дежурстве находятся 114 аварийных бригад. Кроме того, дополнительно на ежедневном дежурстве находятся три аварийные бригады городской аварийно-восстановительной службы жилищного фонда.

Подготовка к уборке — полным ходом

Предстоящей зимой уборкой улиц будут заняты более семи тысяч дворников, из которых 3900 человек — в штате, остальные — привлеченные специалисты. Для очистки кровель домов от снега планируется задействовать 500 штатных кровельщиков управляющих организаций и, дополнительно, в период отдельных снегопадов, 960 привлеченных специалистов. Однако Смольный договорился, что в случае обильных снегопадов управляющие организации заключат договора еще с 400−500 профессиональными кровельщиками.

«Запас противогололёдных материалов сформирован в количестве 23,2 тыс. тонн — 67% от запланированного объема, — отметил Борщев. — В целом жилищный фонд к предстоящему отопительному периоду готов».

Что касается уборочной и специализированной техники, то подрядными организациями завершается подготовка 570 машин и навесного оборудования.

Временно исполняющий обязанности председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Сергей Малинин отметил, что этой зимой городским садово-парковым хозяйством будет задействовано 445 единиц техники и более двух тысяч специалистов.

«Сейчас на предприятиях завершается проверка снегоуборочной техники и навесного оборудования. В настоящий момент готовность составляет 92%. К 27 сентября техника должна быть готова полностью», — доложил Малинин.

Предстоящей зимой на улицах города будут работать 1797 единиц уборочной техники. Также комитет по благоустройству заготовил 100 тыс. тонн технической соли, 37 тыс. тонн песка и 2,5 тыс. тонн гранитной крошки.

«С целью снижения нагрузки на экосистему Петербурга предстоящей зимой предполагаете более широко применять песко-соляные растворы», — уточнил чиновник.

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