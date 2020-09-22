Москва, , 17:08 — REGNUM С начала 2020 года водитель Infiniti Эльмин Гулиев, известный как рэпер Эллей, 29 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Об этом 22 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Гулиев 21 сентября устроил ДТП в центре Москвы, в котором пострадали люди. Происшествие случилось в 16:20 на улице Остоженка. Автомобиль Infiniti отбросило на тротуар, он, сбив пешеходов, врезался в фасад здания. Всего пострадали четыре человека, в том числе пассажирка транспортного средства.

Водитель иномарки задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).