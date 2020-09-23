Москва, , 03:34 — REGNUM Достойно ли для российского государственного чиновника кичиться богатством, пусть даже и совершенно чистым с точки зрения закона? Почему именно богатые чиновники могут быть опасны для российского государства, рассуждает корреспондент ИА REGNUM Дарья Юдкевич.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

Труд чиновника на государственном поприще завязан на то, чтобы возвращать согражданам собранные налоги в виде улучшения их, сограждан, жизни. Будь то масштабные, инфраструктурные проекты или работа с узкими группами нуждающихся в помощи, чиновник своей деятельностью должен возвышать государство, на которое работает, ведь каждое его достижение на рабочем месте ассоциируется у граждан с успехами самой страны.

Именно поэтому так опасен для любой страны чиновник-вор, а уж для России в особенности. Читайте статью Дарьи Юдкевич «Почему так ненавидят богатых чиновников и при чем тут безопасность страны?».