Таганрог, Ростовская область, , 17:06 — REGNUM В Ростовской области обсуждают очередную критику блогера-урбаниста Ильи Варламова относительно продажи здания вокзала «Таганрог II» и возведением на его территории со стороны железнодорожных путей одноэтажного сооружения.

«В прошлом году в Таганроге треснул старый вокзал… Как сказал бы классик, ну треснул — и треснул. Никого это по-настоящему не обеспокоило, мало ли ещё в Ростовской области охраняемых государством исторических зданий 1869 года постройки. <…> Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области сообщил, что ремонтные работы в здании ведутся без его разрешения, и обнаружил, что со стороны перронов действительно появилось новое здание. Сейчас комитет проводит проверку и ищет собственников», — пишет блогер.

Варламов обратился к правительству Ростовской области с просьбой в случае распродажи «наследия Российской империи» нести ответственность за его состояние.

ИА REGNUM отмечает, что здание таганрогского вокзала является объектом культурного наследия регионального значения. Из открытых источников следует, что на 2012 год собственником объекта являлась компания «Кобарт плюс». В 2013 года была начата реконструкция здания, в ходе которой оригинальные старые оконные переплёты здания были заменены на металлопластиковые.