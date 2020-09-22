Челябинск, , 17:06 — REGNUM В Челябинске 30-летняя местная жительница отдана под суд за оборот поддельных денежных знаков. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Следователи выяснили, что женщина получила от неизвестного лица 100 пятитысячных купюр. А в июле 2020 года она разместила часть товара в тайниках, но была задержана полицейскими.

Обвиняемая раскаялась в преступлении. О ней известно, что она не замужем, безработная, ранее не судима, а на иждивении имеет двух детей 2009 и 2014 года рождения. Суда женщина дожидается в СИЗО.