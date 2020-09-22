Владикавказ, , 17:04 — REGNUM В Северной Осетии число носителей коронавируса выросло до 5575. За последние сутки прирост числа пациентов с подтвержденным диагнозом составил 24 человека, сообщили 22 сентября в пресс-службе минздрава республики.

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Число активных больных в настоящее время составляет 702 человека. В стационарах находятся всего 322 пациента, диагноз COVID-19 подтвержден лишь у 31 из них. Из-за тяжелого состояния в реанимацию помещены 29 человек, восемь из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Лечится амбулаторно 671 пациент. Выздоровели за все время пандемии 4805 жителей республики. Не удалось спасти врачам 68 пациентов.

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