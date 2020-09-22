Екатеринбург, , 17:15 — REGNUM В Свердловской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего за неделю 14−20 сентября 2020 года подтверждено 35 899 случаев заболевания ОРВИ (85,9 случаев на 10 тысяч населения). Это на 10% выше, нежели неделей до этого. Эпидпорог по совокупному населению превышен на 27,8%.

В Екатеринбурге произошли меньше половины всех случаев — 16 635, однако показатель заболеваемости выше (108,1 случай на 10 тыс. населения), рост составил 5%, эпидпорог превышен на 14,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 28 043 случая заражения коронавирусом с начала пандемии COVID-19.

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