Владимир, , 16:52 — REGNUM В городе Владимире отопление включили в 42 детских садах и 10 школах. Такие данные по состоянию на 21 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

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Отопительный сезон начался с объектов социальной сферы. Во все школы тепло придёт до 1 октября по заявкам руководителей.

Подготовка внутридомовых систем к пуску тепла была завершена администрацией города Владимира и обслуживающими организациями 15 сентября.