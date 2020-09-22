Псков, , 17:14 — REGNUM В Псковскую область поступили 542 дозы отечественной вакцины от коронавируса, они в первую очередь предназначены для вакцинации медицинских работников. Об этом 22 сентября сообщила изданию ПАИ главный внештатный инфекционист Псковской области Ираида Сивачёва.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

«Поступившее в Псковскую область лекарство от коронавируса в первую очередь будет использоваться для медицинских работников», — сказала Сивачёва.

По ее словам, сейчас в регионе идет активная кампания по вакцинации населения от гриппа. На сегодняшний момент уже привилось 28,9% (более 108 тыс. человек) от запланированных 60% населения (более 300 тыс. человек). К концу года те, кто не переболел коронавирусом, смогут вакцинироваться и от COVID-19.

«Если мы будем защищены от гриппа, то переносить коронавирусную инфекцию будет гораздо легче», — резюмировала Сивачева.

Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области привились от гриппа почти 109 тыс. жителей