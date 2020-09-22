ст. Ашулук, , 16:48 — REGNUM На полигоне Ашулук в Астраханской области зенитные комплексы С-400 и «Панцирь-С» успешно отразилимассированный ракетно-авиационный удар в рамках командно-штабных учений «Кавказ-2020». Об этом сообщили в пресс-службеМинистерства обороны РФ.

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

В рамках учебной задачи 20 самолётам, имитирующим самолеты-нарушители воздушного пространства, предлагалось преодолеть системы ПВО Южного военного округа и условно уничтожить радиолокационные станции, позиции зенитных ракетных войск и аэродромы авиации. Все воздушные цели самолётов-нарушителейбыли «уничтожены» расчетами комплексов С-400 и «Панцирь-С».

Ранее в СМИ сообщали о том, что командно-штабные учения «Кавказ 2020» проходят с 21−26 сентября на 5 полигонах ЮВО. В учениях задействовано около 80 тысяч человек и 1000 единиц боевой техники. Для отработки совместных действий приглашены военнослужащие из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана.

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