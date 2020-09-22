Махачкала, , 17:24 — REGNUM Совместная работа правоохранительных органов России по декриминализации Северо-Кавказского федерального округа дает положительные результаты. Об этом в ходе рабочей поездки в Дагестан заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщили ИА REGNUM 22 сентября в пресс-службе ведомства.

Сегодня Бастрыкин в рамках рабочей поездки в Дагестан встретился с главой республики Владимиром Васильевым. Отмечается, что собеседники обсудили результаты проделанной работы по улучшению криминогенной обстановки в регионе, а также проведение антикоррупционных мероприятий.

«Председатель [СКР] отметил, что совместными слаженными действиями с подразделениями ФСБ и МВД России удалось добиться положительных результатов по декриминализации Северо-Кавказского региона, и активная работа в этом направлении продолжается», — сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что уже привлечен к уголовной ответственности ряд бывших дагестанских чиновников, а также иные лица за совершение преступлений коррупционной, экономической, террористической направленности, посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другие преступления.

Бастрыкин поблагодарил Васильева за содействие в борьбе с преступностью в республике и заверил, что работа по декриминализации региона будет продолжена.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава СКР Александр Бастрыкин с рабочей поездкой прибыл в Дагестан