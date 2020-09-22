Санкт-Петербург, , 16:39 — REGNUM В отношении бизнесмена, который пообещал через «свои каналы» повлиять на ход расследования уголовных дел в отношении акционера и экс-гендиректора ОАО «Метрострой» Николая Александрова, возбудили уголовное дело за покушение на мошенничество. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, утром 22 сентября оперативники регионального управления ФСБ пришли с обысками в элитный апарт-отель в Репино, где проживает подозреваемый. По версии следствия, 43-летний бизнесмен знал о расследовании уголовного дела в отношении Александрова и из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, с декабря 2019 года по январь 2020 года неоднократно звонил супруге Александрова — также крупному акционеру ОАО «Метрострой». Он заверял женщину, что может повлиять на ход расследования дела в отношении супруга и просил за свою услугу 300 млн рублей.

Однако довести преступный умысел до конца мужчина не смог и был задержан. В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Напомним, Николая Александрова, бывшего генерального директора петербургского «Метростроя», единственного подрядчика по строительству городской подземки, обвиняют присвоении или растрате в составе организованной группы либо в особо крупном размере на общую сумму 730 млн рублей.

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