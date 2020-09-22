Нальчик, , 16:30 — REGNUM В Кабардино-Балкарии попал в поле зрения правоохранителей предприниматель, организовавший незаконный опасный бизнес. Бизнесмен наладил производство асфальта и его укладку, при этом лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта он не удосужился приобрести, сообщили 22 сентября в пресс-службе МВД по региону.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном предпринимательстве, за которое можно получить до пяти лет лишения свободы. Как было установлено, этим бизнесом нарушитель занимался в течение почти четырех лет, начиная с 2017 года. За это время ему удалось незаконно заработать более 13,6 млн рублей, что квалифицируется как особо крупный размер.

В отношении бизнесмена избрана мера пресечения в виде подписки и невыезде.