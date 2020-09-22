Санта-Моника, США, , 16:17 — REGNUM Хакерам удалось получить доступ к учётным записям примерно 500 тыс. пользователей сервисов Activision. Об этом 22 сентября сообщил портал DSOGaming.

Отмечается, что при этом злоумышленники выложили информацию об аккаунтах в сеть, в том числе логины и пароли. По имеющейся информации, утечка произошла 20 сентября 2020 года. Хакеры выкладывают на различные форумы информацию об 1 тыс. учётных записей каждые 10 минут.

Сообщалось, что они изменили некоторые данные похищенных аккаунтов, чтобы владельцам было не так просто восстановить к ним доступ. Однако Activision в итоге опровергла эту информацию.

https://twitter.com/ATVIAssist/status/1308220619905933312

Напомним, Activision является издателем игр популярной серии Call of Duty. Она также выступила в качестве издателя Sekiro: Shadows Die Twice.

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