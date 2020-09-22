Магас, , 16:17 — REGNUM В Ингушетии провели рейды по выявлению нарушений при проезде свадебных кортежей. В прошедшие выходные полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии выявили на дорогах республики 85 нарушений, которые допустили участники торжеств, находящиеся за рулем свадебных автомобилей.

Среди них, как сообщили в МВД по региону, управление транспортными средствами без номеров и водительских прав, невыполнение законного требования остановиться, которое предъявляли полицейские, езда на автомобиле с тонированными стеклами.

Помимо этого, был зафиксирован факт стрельбы. Был задержан 32-летний житель станицы Вознесенской, который палил в воздух из охолощенного автоматического оружия. Машину остановили, оружие изъяли, а виновник попал под административное наказание.

Кроме этого, в ходе рейда с 15 машин была снята тонировка прямо на месте остановки их полицейскими, восемь автомашин были помещены на штрафстоянку, еще троим нарушителям были вручены требования об устранении нарушений.

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