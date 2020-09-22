Магнитогорск, Челябинская область, , 16:13 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области судят 42-летнего гражданина, обвиняемого в жестоком избиении человека. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Это произошло 31 марта 2018 года в ходе бытовой ссоры на перекрёстке улиц Ворошилова и Завенягина. От полученных травм головы пострадавший скончался в лечебном учреждении через два месяца. Предполагаемого виновника долго искали. Просмотрели записи с более 20 камер, допросили более 30 свидетелей, проверили владельцев более 250 автомашин. В итоге они пришли к выводу, что к преступлению причастен житель Магнитогорска.

Гражданин был арестован. Сейчас дело находится в суде.