Яунде, , 16:03 — REGNUM Полиция и жандармы Камеруна применили слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих, которые призывали положить конец почти 40-летнему правлению президента Поля Бийи. Об этом 22 сентября сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

По данным издания, утром во вторник в оживлённом торговом районе в Дуале собрались сотни людей, скандируя: «Бия должен уйти».

Сотрудники сил безопасности, которые в ожидании запланированных демонстраций в последние дни заполнили улицы крупнейших городов Камеруна, включая столицу страны Яунде, применили против демонстрантов слезоточивый газ и водомёты. Также известно о задержании нескольких участников протестной акции.

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Как сообщало ИА REGNUM, Поль Бийя находится у власти в Камеруне уже почти 38 лет. Он был вновь избран президентом страны в октябре 2018 года. Этот президентский срок стал для него седьмым.

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