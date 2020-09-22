Вашингтон, 22 сентября 2020, 15:57 — REGNUM Microsoft оставит на прежнем уровне цену нового контроллера Xbox. Об этом 22 сентября сообщил портал Engadget.
Новый геймпад, который получит кнопку Share («Поделиться») и меньшую задержку соединения, будет стоит в США $60,
Стоит отметить, что новая консоль компании Xbox Series X будет работать с геймпадами Xbox One. Ранее Sony сообщила, что стоимость её нового контроллера DualSense для PlayStation 5, оборудованного встроенным аккумулятором, составит в США $70.
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