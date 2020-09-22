Вашингтон, , 15:57 — REGNUM Microsoft оставит на прежнем уровне цену нового контроллера Xbox. Об этом 22 сентября сообщил портал Engadget.

Новый геймпад, который получит кнопку Share («Поделиться») и меньшую задержку соединения, будет стоит в США $60, т. е. ровно столько же, сколько стоит его предшественник. Отмечается, что стоимость комплекта play-and-charge, состоящего из аккумулятора и кабеля USB-C, составит $25.

Стоит отметить, что новая консоль компании Xbox Series X будет работать с геймпадами Xbox One. Ранее Sony сообщила, что стоимость её нового контроллера DualSense для PlayStation 5, оборудованного встроенным аккумулятором, составит в США $70.

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