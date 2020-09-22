Черкесск, , 15:56 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в очередной раз продлили режим самоизоляции для людей в возрасте старше 65 лет. Указ об этом подписал 21 сентября глава республики Рашид Темрезов.

Пожилая женщина в маске и перчатках Александр Куликов © ИА REGNUM

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Документом оговаривается, что листки нетрудоспособности застрахованным пенсионерам старше 65 лет будут оформляться для выплаты больничных до 2 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии в последние недели наблюдается ухудшение ситуации с коронавирусом. Ежедневный прирост числа новых пациентов с диагнозом COVID-19 превышает 60 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти соседних регионов СКФО также продлили режим самоизоляции для людей в возрасте старше 65 лет. Так, в Северной Осетии он будет действовать до 4 октября, на Ставрополье — до 1 октября.

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