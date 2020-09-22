Ярославль, , 15:55 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин начал проверка заброшенного здания в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного. Проверка проводится в ходе всероссийской акции «Безопасное детство».

Заброшенное здание школы в Ярославле Уполномоченный по правам ребенка в ЯО

«Обнаруженное здание не имеет ограждений, дети имеют к нему свободный доступ. Нахождение там несовершеннолетних может повлечь причинение вреда их жизни и здоровью, что недопустимо» — рассказал Михаил Крупин.

Заброшенное здание — бывшая школа № 22. Она была закрыта более 15 лет назад. Из ведения департамента образования здание было передано комитету по управлению муниципальным имуществом. Городские власти рассматривали разные варианты использования строения, но так и не нашли ему применения. Сегодня в здании обрушены часть перекрытий и стен, отсутствуют двери и окна.