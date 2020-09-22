Сеул, , 16:15 — REGNUM В Южной Корее временно приостановили действие программы бесплатного вакцинирования от гриппа беременных и подростков в возрасте от 13 до 18 лет. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний (KDCPA).

Данное решение было принято 21 сентября в связи с нарушением условий хранения вакцины.

В ходе проверки, проведенной представителями управления выяснилось, что около 5 млн доз вакцины хранились при комнатной температуре, в то время как оптимальная температура для хранения — 2−8 градусов по Цельсию.

Отмечается, что вакцинация пожилых людей в возрасте старше 62 лет пройдет в середине октября, как и планировалось.