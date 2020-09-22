Москва, , 15:56 — REGNUM Ракетные катера «Ивановец» и Р-60 Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России во взаимодействии с самолётами морской авиации и ПВО успешно выполнили ракетные стрельбы по кораблям условного противника на военных учениях «Кавказ-2020». Об этом 22 сентября сообщает Минобороны России.

Также указывается, что уничтожение «группы кораблей» условного противника было приведено в два этапа: в ходе первого корабли ЧФ нанесли по ним ракетный удар, а во время второго бомбардировщики Су-24М и многоцелевые истребителей Су-30СМ нанесли бомбовый удар «с дострелом по цели крылатыми ракетами».

«В результате воздушной атаки мишенная позиция была также успешно поражена. Моряки и лётчики показали высокий уровень взаимодействия при выполнении совместных задач с соблюдением необходимых мер безопасности», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в военных учениях «Кавказ-2020» задействовано свыше 20 кораблей Черноморского флота, экипажи которых выполняют боевые упражнения в морских полигонах в составе различных корабельных ударных групп.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября арктическая группировка Северного флота провела учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье Чукотского полуострова.

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