Тбилиси, , 15:49 — REGNUM Минздрав Грузии подготовил 2522 места в больницах для размещения пациентов с COVID-19. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 22 сентября на брифинге сообщила первый замминистра здравоохранения страны Тамар Габуния.

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«На сегодняшний день мобилизовано 2522 койки в 31 клинике. В новых клиниках есть возможность получить консультации у высококвалифицированных экспертов», — сказала Габуния.

Она добавила, что продолжается процесс перевода в оборудованные под карантинные зоны гостиницы пациентов, у которых заболевание проходит в легкой форме. Это делается в тех случаях, когда возраст пациента от 16 до 65 лет, и если для их лечения не требуется специального медицинского вмешательства. Кроме того, часть пациентов перевели лечиться домой.

«В Аджарии уже случилось, что некоторые пациенты находятся дома, а за ними наблюдает их семейный врач. Эта модель была протестирована во многих странах, и мы шаг за шагом прорабатываем детали», — сообщила Габуния.

Стоит отметить, что по официальным данным в клиниках Грузии находятся около 1500 пациентов с COVID-19. Ранее премьер-министр страны Георгий Гахария распорядился обеспечить 3000 койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией.

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