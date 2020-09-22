Казань, , 16:36 — REGNUM Из французского зоопарка города Монпелье в Казань доставили четырех гепардов. Животных должны были привезти в апреле, но коронавирусные ограничения не позволили это сделать. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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Прибывшие особи диких кошек — четверо братьев — Чил, Чука, Комо и Куатро. Они родились в ноябре 2018 года. В честь приезда животных горожан приглашают принять участие в конкурсе «Домашнее имя для гепардов». 28 сентября сотрудники зоопарка «Африка. Река Замбези» выберут восемь понравившихся имен и объявят открытое голосование среди жителей Казани. Главным призом конкурса станет пригласительный билет в зооботсад.

Всего в зоопарке содержатся более 40 видов животных — крокодилы, бегемот, страусы, гамадрилы, сурикаты, львы, лемуры и другие. Недавно здесь поселились африканские марабу, кафрские вороны и венценосные журавли.

ИА REGNUM ранее сообщало, в столице Татарии с 21 мая возобновлена работа зооботанического сада «Река Замбези». Посетить можно как новую, так и старую территорию.

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