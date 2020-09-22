Ханты-Мансийск, , 15:45 — REGNUM В Югре за неделю на 11,8% выросло число случаев заражения коронавирусом. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании окружного оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

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В регионе образуются новые очаги заражения SARS-CoV-2, выросла доля бессимптомных форм, увеличилась доля детей за счёт болеющих школьников.

На сегодня в Югре закрыты три детсада, две школы, 7095 детей переведены на дистанционное обучение.

Глава региона предложила создать в Югре волонтёрские патрули, которые могли бы контролировать соблюдение гражданами и юрлицами требований Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавирусной инфекции.