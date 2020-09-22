Москва, , 15:44 — REGNUM Федеральное агентство по туризму с 22 сентября начало сбор заявок на получение грантов на развитие внутреннего и въездного туризма. Заявки принимаются до 8 октября 2020 года, сообщили в Ростуризме.

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Гранты будут выделяться на современные туристические продукты: на разработку новых туристских маршрутов, создание инфраструктуры, создание доступной среды для инвалидов, модульных отелей и т. д.

Финансирование смогут получить как юрлица, так и индивидуальные предприниматели. Получатель гранта должен будет вложить в свой проект не менее 30% собственных средств от объема гранта.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выделит 1,2 млрд рублей на развитие внутреннего и въездного туризма. Максимальный размер гранта — 3 млн руб.Подробности: Проекты в сфере туризма получат 1,2 млрд рублей господдержки