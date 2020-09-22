Ташкент, , 15:37 — REGNUM Центр экономических исследований и реформ Узбекистана разработал «Индекс риска COVID-19», который разделяет махалли по группам риска, сообщает 22 сентября агентство Kun.uz.

Отмечается, что оценка индекса риска позволяет разработать целевую политику для регионов и повысить эффективность реформ. При расчете «индекса риска» учитываются шесть параметров.

В частности, учитывается число пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, экономические факторы, социальная помощь, услуги и местная инфраструктура, миграция и характеристики монетарной бедности.

Согласно результатом расчета, наибольший «индекс риска COVID-19» наблюдается в Сырдарьинской области, Каракалпакстане и Наманганской области.

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