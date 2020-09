Вашингтон, , 15:35 — REGNUM Суд США приговорил к пяти годам тюремного заключения члена хакерской группировки The Dark Overlord. Об этом 22 сентября сообщил портал Engadget.

Мужчина по имени Натан Вятт был экстрадирован из Великобритании в 2019 году, его обвинили в том, что он, будучи членом The Dark Overlord, участвовал в атаках на сети компаний США.

Жертвами этих атак стали учреждения из Сент-Луиса (штат Миссури, США), оказывающие медицинские и бухгалтерские услуги. Вятт признал себя виновным в краже персональных данных и мошенничестве, а также сообщил, что является членом The Dark Overlord с 2016 года.

Группа хакеров The Dark Overlord известна тем, что в 2017 году она украла из сети продюсерской компании Larson Studios файлы с несколькими эпизодами сериала «Оранжевый — хит сезона» (Orange Is the New Black) и запросила за них выкуп в размере 50 биткойнов (по курсу на тот момент эта сумма была эквивалентна $50 тыс.). Однако после того, как Larson Studios произвела оплату, серии шоу всё равно были выложены в сеть.

Читайте ранее в этом сюжете: В КНР ответили на обвинения в краже испанской вакцины от коронавируса