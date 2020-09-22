Москва, , 15:30 — REGNUM Сегодня, 22 сентября, президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников III Международного форума онкологии и радиологии, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что отечественная онкологическая служба достойно справляется с неожиданными и вызовами времени и сохраняет свою эффективность.

«Форум будет способствовать выработке новых подходов к решению актуальных проблем борьбы с онкологическими заболеваниями», — выразил уверенность Путин и пожелал участникам всего доброго.

Как сообщает ИА REGNUM, III Международный форум онкологии и радиологии проходит с 21 по 25 сентября 2020 года в Москве.

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