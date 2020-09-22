Екатеринбург, , 15:39 — REGNUM Медикам Свердловской области первым поставят вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом заявил на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

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Речь идёт о клинических испытаниях прививки. Испытуемые должны будут сдать ряд тестов, проконсультироваться с врачом и подписать заявление на согласие привиться.

Медики станут не единственной группой населения, участвующей в испытаниях. Заявки могут подать и подают разные люди, «начиная от руководителей и заканчивая рядовыми студентами», уточнил Креков.

Как сообщало ИА REGNUM, первая партия вакцины от COVID-19 уже прибыла в Свердловскую область.

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