Тбилиси, , 15:28 — REGNUM В Грузии скончался 23-й пациент с COVID-19. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 22 сентября на брифинге сказал глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

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Как сообщил врач, пациента ранее доставили в Тбилиси с «неподконтрольной грузинским властям территории». Он был в тяжелом состоянии. Это третий случай смерти пациента с COVID-19 за сегодня.

Стоит отметить, что ранее в Грузии в течение суток сообщали не более, чем об одном случае смерти, связанном с заболеванием COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, на 22 сентября в Грузии в общей сложности выявлено 3913 носителей коронавируса. Из них 1574 победили инфекцию.

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