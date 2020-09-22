Москва, , 15:26 — REGNUM ВРоссии начались комплексные командно-штабные учения по вопросам ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов. В течение двух дней — 22 и 23 сентября — подразделения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) из 85 субъектов страны будут отрабатывать на практике порядок своих действий в условиях ЧС. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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«Тренировка пройдёт под личным контролем министра ЧС России Евгения Зиничева», — добавили в ведомстве.

Как отметил в ходе селекторного совещания Зиничев, в ряде чрезвычайных ситуаций последних лет, в частности в ходе разлива нефтепродуктов в Норильске в мае 2020 года, был выявлен ряд недочётов в организации информационного обмена между соответствующими органами. Поэтому участники тренировки должны будут отработать вопросы прохождения информации о ЧС.

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«На первом этапе командно-штабных учений органы управления и силы РСЧС приведены в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации. В рамках второго и третьего этапов учений будут отработаны ситуации, связанные с возможным разливом нефти и нефтепродуктов на действующих объектах по их добыче, переработке и транспортировке», — говорится в сообщении МЧС.

Контроль выполнения мероприятий по ликвидации ЧС на всех уровнях будет осуществляться Национальным центром управления в кризисных ситуациях МЧС России.