Нур-Султан, , 15:25 — REGNUM Систему рассмотрения жалоб потребителей в Казахстане перевели на трехступенчатый формат. Об этом заявил министр торговли и интеграции республики Бахыт Султанов 22 сентября на заседании правительства.

По его словам, на первом этапе покупатель подает обращение продавцу. На втором этапе — потребитель обращается с жалобой к органам власти, на третьем — в суд. Султанов добавил, что основной задачей является формирование системы, при которой продавец будет заинтересован в том, чтобы не допустить спорных ситуаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября председатель правительства Казахстана Аскар Мамин поручил создать институт уполномоченного по защите прав потребителей. Отмечается, что в структуру должны войти общественные организации.

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