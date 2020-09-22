Москва, , 15:25 — REGNUM Сообщения о возможной приостановке пенсионных выплат из-за того, что пенсионер долго не снимает деньги с банковской карты, не соответствуют действительности. Об этом сообщили 22 сентября в Пенсионном фонде России.

Ранее о возможной приостановке выплат получателям страховой пенсии предупредил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. По его словам, такое возможно, если получатель на протяжении шести месяцев не снимает деньги.

«Никакой приостановки выплат <…> не происходит», — собщили РИА Новости в Пенсионном фонде.

Как сообщало ИА REGNUM, Коган рассказал о нескольких случаях, когда карту пенсионера могут заблокировать. Это может произойти в случае мошенничества, отмечал он, или при исполнительно производстве в отношении пенсионера-должника.

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