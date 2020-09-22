Джакарта, , 15:23 — REGNUM Полиция Индонезии назвала имена 139 подозреваемых в лесных и наземных пожарах, сообщает Kompas.

Известно, что всего полиция рассмотрела 129 случаев лесных и земельных пожаров с общей площадью выгоревших лесов 532 га.

Издание отмечает, что лесные пожары произошли в 11 провинциях Индонезии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель посла Индонезии в Российской Федерации Азис Нурвахьюди заявил, что Индонезия и Россия имеют большой потенциал в энергетическом секторе.

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