Санкт-Петербург, , 15:36 — REGNUM После смертельного падения двух молодых людей с крыши дома в центре Петербурга ситуацию с так называемыми руферами прокомментировал на заседании городского правительства 22 сентября губернатор Александр Беглов.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, градоначальник предложил ужесточить меры по контролю за несанкционированными выходами посторонних на крыши. Он уточнил, что в случае, если предпринятые меры не работают, необходимо придумать новые.

Кроме того, губернатор указал, что сейчас городские чиновники и депутаты разрабатывают документ по увеличению штрафов за подобные нарушения, которые будут работать на федеральном уровне.

Тем временем после трагедии органами СКР по Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, тела двух молодых людей обнаружили жители дома 23 по улице Рубинштейна вечером 20 сентября. Прибывшие на место происшествия следователи установили, что погибшие — 24-летний студент одного из петербургских вузов и 17-летняя школьница.

Как считают следователи, они стали жертвами неустановленных лиц, которые организовали незаконную экскурсионную прогулку по крышам домов в центре Петербурга. В связи с этим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ. Такое преступление наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до десяти лет.

«В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в ведомстве.

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