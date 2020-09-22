Москва, , 15:19 — REGNUM В России в случае успешной массовой вакцинации распространение коронавируса остановится к ноябрю 2021 года, сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург на круглом столе «COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества» в МИА «Россия сегодня».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

По его словам, к ноябрю планируется производить порядка 5−6 млн доз вакцин от COVID-19, еще в течение 9−12 месяцев получится провакцинировать большую часть жителей России.

«(Это позволит) достичь уровня вакцинации порядка 70−80%, что позволит на популяционном уровне прекратить циркуляцию данного возбудителя», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в России выявлено 1 115 810 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 19 649 человек, выздоровели — 917 949. Всего было проведено более 43,3 млн тестов.

Читайте также: В центре Гамалеи заявили об отсутствии аллергии у привитых «Спутником V»