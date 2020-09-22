Махачкала, , 15:45 — REGNUM VIII конгресс мусульманских общин Северного Кавказа пройдет 23 сентября в Махачкале. Он посвящен проблемам сохранения мира и стабильности в обществе, противодействия идеологии терроризма, в том числе среди мигрантов, сообщили ИА REGNUM 22 сентября в пресс-службе министерства по национальной политике и делам религий республики.

Планируется, что в конгрессе примут участие руководство Дагестана, представители органов государственной и муниципальной власти региона, муфтии и заместители муфтиев субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также общественные и религиозные деятели.

Отмечается, что участники мероприятия поделятся опытом в решении проблем современного общества. Они также обсудят пути сотрудничества, в частности, с институтами государственной власти, по укреплению мира и стабильности на Северсном Кавказе, духовно-нравственному воспитанию молодежи, профилактике идеологии терроризма и экстремизма.

Конгресс проводится в рамках реализации государственной программы «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан» на 2018−2020 годы.