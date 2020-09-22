Москва, , 15:17 — REGNUM Идея приостанавливать выплаты пенсионерам, не снимающим в течение года денежные средства со своего банковского счета, выглядит не совсем удачной, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Во-первых, «хромает» правовая сторона вопроса. Мало ли, по каким причинам пенсионер не снял деньги с карточки?

Он мог болеть, мог какое-то время проживать в другом городе у друзей или родственников, ему, в конце концов, могли помогать материально свои же дети.

«И даже если пенсионеру хватает этих денег на жизнь, останавливать положенные по закону выплаты, простите за тавтологию, не совсем законно. Тем более, мотивируя это некоей «экономией ресурсов».

Во-вторых, социальная сторона вопроса выглядит крайне сомнительно. Подобные меры немедленно вызовут волну протестов, причем вполне оправданных.

Человек всю жизнь трудился, отчислял средства в Пенсионный фонд РФ, заработал себе на пенсию, а тут ему останавливают выплаты потому, что он долго не пользовался счетом.

Да и кредитным учреждениям такой подход крайне невыгоден. Денежные средства на счету банка — это его ресурсная база.

И не стоит полагать, что «пенсионерских» денег на счетах банков так уж и мало. Так что, скорее всего, подобная инициатива не получит поддержки», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, если в течение полугода с банковской карточки не снимаются средства, то получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, считает глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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