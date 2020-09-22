Москва, , 15:14 — REGNUM Протокол исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» для пациентов с онкологическими заболеваниями находится в стадии разработки. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи Александр Гинцбург 22 сентября журналистам.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Он уточнил, что в НИЦ планируют испытания вакцины с участием онкологических больных. Протокол такого исследования Гинцбург разрабатывает вместе с главным внештатным специалистом-онкологом Минздрава РФ Андреем Каприным.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Гамалеи рассчитывают к 15 октября завершить пострегистрационную фазу клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V».

Читайте также: Центр Гамалеи закончит пострегистрационные тесты вакцины летом 2021 года