Тбилиси, , 15:14 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Грузии находится под контролем, и режим чрезвычайного положения в стране вводить не планируется. С этим заявлением, как передает «Общественное телевидение», 22 сентября выступила глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили.

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«Мы можем с уверенностью сказать, что ситуация ещё находится под контролем, — сказала Мезвришвили. — Нет причин для паники. Мы не собираемся объявлять чрезвычайное положение и жесткие ограничения по всей стране, чего опасаются предприниматели».

Представитель правительства добавила, что в отдельных регионах могут ввести какие-либо ограничения. Это будет зависеть от сложившейся там обстановки.

Напомним, в Грузии 22 сентября сообщили о том, что выявлено 218 носителей коронавируса за прошедшие стуки. Это самый большой показатель за время пандемии. С начала месяца в стране выявлено больше случаев заражения SARS-CoV-2, чем за весь остальной период.

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