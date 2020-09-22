Москва, , 15:12 — REGNUM Председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев поблагодарил президента РФ Владимира Путина и руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александра Бугаева за высокую оценку работы волонтеров в России.

Напомним, речь о деятельности волонтерских организаций шла во вторник, 22 сентября, на встрече Александра Бугаева с Владимиром Путиным в Кремле. В ходе встречи президент РФ подробно расспросил руководителя Росмолодежи о взаимодействии с волонтерскими центрами и совместной работе с добровольцами.

«Конечно, для нас в очередной раз услышать слова президента о том, что деятельность волонтерского движения стране является эффективной — большая радость. Это очень мотивирует, и то, что Александр Бугаев сделала на этом акцент в своем докладе Владимиру Путину. Действительно, мы уже очень много лет работаем бок о бок с Росмолодежью. Особенно эффективной была наша совместная работа была в период пандемии, когда мы реализовывали акцию #Мывместе», — рассказал Артем Метелев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Молодежь действительно является ядром волонтерского движения, и реализует огромное количество, сотни тысяч инициатив. развивает свои города и в сфере экологии и в сфере культуры, обучая детей, реализуя социокультурные проекты. И такого многообразия, такой энергии. какая есть в нашей стране, на самом деле много где нет. И спасибо агентству по делам молодежи за ту поддержку, которую оно нам оказывает», — подчеркнул председатель совета Ассоциации волонтерских центров.

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